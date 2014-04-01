حزب الكرامة ينعي استشهاد صحفية الدستور

كتب / اكرم هلال

أدان محمد سليمان، أمين إعلام حزب الكرامة استشهاد الصحفية ميادة أشرف أثناء ممارسة عملها في تغطية الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومن وصفهم بخفافيش جماعة الإرهاب الإخوانية بعزبة النخل بعين شمس.

وقال سليمان في بيان للكرامة منذ قليل، إن الصحفية ميادة أشرف، انضمت اليوم إلى قافلة شهداء أبناء صاحبة الجلالة شهداء الإهمال والتحريض والعنف والاستهداف.

وتابع فايد " باسم كل الصحفيين الشرفاء من أبناء الكرامة أبناء ثورة يناير و30 يونيو نؤكد أن مصر الحرية تحتاج لتوفير حماية للصحفيين.

كما تضامن مع البيان امين اعلام الحزب بأسيوط / اكرم عبدالمعطى قائلا لابد من فتح التحقيقات الموسعة والنزيهة للكشف عن ملابسات مقتل الزميلة وذلك بمعاينة مكان الحادث وسماع الشهود والاستعانة بكافة الفيديوهات والصور التي رافقت الواقعة لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة أيا كانت هويتهم . فالصحفيون يدفعون الدم ثمن عملهم ولا يقل شهداء الصحافة عن شهداء الأجهزة الأمنية فكلاهم يدفع دمه ثمنًا لهذا الوطن، نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الصحفيين في مصر، وتقنين أوضاعهم داخل المؤسسات، فلا يصح أن تنادى الصحافة بحقوق المصريين في جميع القطاعات وهم أول من تنتهك حقوقهم وأمنهم”.

شبكةعيونالإخبارية

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