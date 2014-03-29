غدا.. وزيرة البيئة تشارك فى مؤتمر "علشان بكرة" للتنمية المستدامة

تشارك الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة فى فعاليات مؤتمر "الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال.. علشان بكرة" الذى تنظمه جمعية شباب الجمعية المصرية لرجال الأعمال بالمعادى بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ووزارة البيئة بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية صباح غد الأحد.

ومن جهته، قال المهندس حسام فريد حسانين، رئيس الجمعية، إن المؤتمر يستهدف تنمية ريادة الأعمال فى قطاع البيئة، مشيرا إلى أنه ستطلق غدا على هامش المؤتمر مبادرة "عشان بكرة" التى تستهدف نشر الوعى بضرورة الربط بين البُعد الاجتماعى والبيئى والبعد الاقتصادى عند دراسة وتنفيذ المشروعات المستقبلية، وفى هذا الإطار تسعى الجمعية وشركاؤها فى المبادرة إلى جذب صناديق الاستثمار فى مجالات البيئة والطاقة وتدوير المخلفات، وتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البيئة والطاقة وتدوير المخلفات، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين رواد الأعمال وصناديق الاستثمار ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة.

ومن المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، ويشارك فى اللقاء المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، والعديد من رجال وشباب الأعمال والخبراء المهتمين بتنمية ريادة الأعمال فى قطاع البيئة والنقابة العامة للعاملين فى النظافة وتحسين البيئة.

الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون على هامش المؤتمر بين النقابة العامة للعاملين فى النظافة وتحسين البيئة وبين جمعية شباب رجال الأعمال بالمعادى لتطبيق منظومة جمع ونقل وتدوير القمامة لإنتاج الطاقة البديلة على مستوى محافظات الجمهورية باعتبار النقابة ممثلة لأكثر من 150 شركة نظافة وطنية تعمل فى مجال النظافة.