النجمة إليسا حبيبة علاء الدين

قام أحد معجبي الفنانة اللبنانية إليسا بتصميم صورة فنية لها، تظهر فيها النجمة بهيئة الأميرة أليسار حبيبة الشخصية الأسطورية علاء الدين.

وأرسل المعجب الصورة على موقع إنستغرام حيث لاقت إعجاب إليسا التي عبّرت عن ذلك على موقع إنستغرام وتويتر بالقول "لقد أحببتها، شكراً" "I love it :) thank u"، كما لاقت الصورة إعجاب 5198 في اليوم الأول من نشرها.

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