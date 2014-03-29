أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ثلاثية ليبية تطيح بالأهلي خارج دوري الأبطال

Google+ Print
بالفيديو - ثلاثية ليبية تطيح بالأهلي خارج دوري الأبطال بالفيديو - ثلاثية ليبية تطيح بالأهلي خارج دوري الأبطال

ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16، عقب الخسارة أمام ضيفه أهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفشل الأهلي في التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

تقدم الأهلي عن طريق مدافعه محمد نجيب في الدقيقة 39 وتعادل عبد الرحمن العمامي في الدقيقة 40، قبل أن يعزز فرج عبد الحفيظ التقدم بهدف ثان في الدقيقة 52.

وقتل معتز المهدي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 58، وقلص عمرو جمال الفارق في الدقيقة 75 دون جدوى.

بتلك الخسارة ينتقل حامل لقب دوري الأبطال إلى بطولة كأس الكونفدرالية من دور الـ16.

الأهلي أضاع في الشوط الأول الكثير من الفرص خلال سعيه لتعويض خسارة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يهز نجيب الشباك مستغلا عرضية عبد الله السعيد.

ومن ضربة جزاء تسبب فيها حسام عاشور برعونة، تعادل العمامي للضيوف، منهيا الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، يطلق عبد الحفيظ تسديدة ماكرة اكتفى شريف إكرامي بمشاهدتها تهز شباكه معلنا تقدم فريق طارق العشري.

وعقب هدف التقدم بست دقائق، يعزز بطل ليبيا تقدمه بهدف ثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يفشل إكرامي في التصدي لها.

ومن عرضية متقنة من موسى يدان، يحول عمرو جمال الكرة برأسه داخل الشباك مقلصا الفارق دون التأثير على نتيجة المباراة.

شاهد أهداف المباراة بالضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!