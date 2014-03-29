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بالفيديو - من الرجاء 99 إلى بنغازي 2014 .. سبع هزائم للأهلي على أرضه

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بالفيديو - من الرجاء 99 إلى بنغازي 2014 .. سبع هزائم للأهلي على أرضه بالفيديو - من الرجاء 99 إلى بنغازي 2014 .. سبع هزائم للأهلي على أرضه

تلقى الأهلي الخسارة الإفريقية السابعة في تاريخه على ملعبه، بالسقوط أمام أهلي بنغازي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المارد الأحمر بتلك الخسارة، فشل في التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي الست هزائم الإفريقية التي تلقاها الأهلي على ملعبه قبل مواجهة أهلي بنغازي.

الهزيمة الأولى كانت على استاد القاهرة أمام الرجاء البيضاوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عام 1999، وكانت بهدف دون رد.

الهزيمة الثانية، كانت أمام بتر أتليتكو الأنجولي في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2001 وتحت قيادة مانويل جوزيه، بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل أن يتوج الأهلي باللقب.

الهزيمة الثالثة، كانت أمام جان دارك السنغالي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات من دوري الأبطال عام 2002.

الهزيمة الرابعة، كانت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، وتعادل المارد الأحمر سلبيا في الخرطوم ليودع البطولة مبكرا.

الهزيمة الخامسة، كانت الأقسى تاريخيا على الأهلي وجماهيره، فعقب التعادل مع النجم الساحلي سلبيا في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2007، خسر المارد الأحمر 3-1 في الإياب على ملعب استاد القاهرة.

الهزيمة السادسة، كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2013 والتي توج المارد الأحمر بلقبها، وكانت أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة على ملعب الجونة في شهر رمضان.

الهزيمة السابعة، أمام أهلي بنغازي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا 2014 بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الدفاع الجوي.

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فيديو اليوم السابع

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