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راؤول يزور فرقاطة حربية إسبانية في قطر

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راؤول يزور فرقاطة حربية إسبانية في قطر راؤول يزور فرقاطة حربية إسبانية في قطر

إفي - زار النجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس وزوجته وأبناءه الخمسة اليوم في الدوحة فرقاطة (كريستوفر كولومبوس) التابعة لبلاده والمشاركة في عملية (درع المحيط) لمواجهة القرصنة.

وتعرف نجم السد القطري الحاليا وريال مدريد الإسباني سابقا وعائلته على القطعة البحرية الإسبانية وحضر مجموعة من المعارض.

وتذكر راؤول مع طاقم السفينة حقبته مع الريال والمنتخب الإسباني وتحدث عن تجربته الحالية في عالم الكرة بقطر.

ووقع النجم على عدد من الأتوجرافات ولم يمانع من التقاط صور مع العسكريين على متن الفرقاطة التي تشارك بالعملية وتتواجد حاليا بالدوحة.

وانتهت زيارة راؤول التي كانت السفيرة الإسبانية في قطر ماريا ديل كارمين دي لابينيا متواجدة بها بتوقيعه في الكتاب الشرفي للفرقاطة.

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