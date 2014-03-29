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مدرب إسبانيول: الفوز على برشلونة كان ممكنا قبل ركلة الجزاء

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مدرب إسبانيول: الفوز على برشلونة كان ممكنا قبل ركلة الجزاء مدرب إسبانيول: الفوز على برشلونة كان ممكنا قبل ركلة الجزاء

إفي - أكد مدرب إسبانيول، المكسيكي خافيير أجيري، السبت عقب خسارة فريقه أمام برشلونة في دربي كتالونيا، أن الفوز كان ممكنا قبل احتساب الحكم لركلة الجزاء التي سجل منها الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الفوز الوحيد.

وصرح أجيري عقب اللقاء "المباراة كانت مفتوحة من الجانبين، وفرصنا كانت قائمة قبل احتساب ركلة الجزاء" رافضا التعليق على أداء حكم المباراة كلوس جوميز.

وأبرز "برشلونة فريق يمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة ودائما ما يخلقون مشاكل، لذا فكان من الهام دعم الفريق نفسيا قبل المباراة".

وأضاف "حققنا هدفنا من البقاء في البطولة، وخرجنا سعداء بالأداء رغم الهزيمة، لأننا بذلنا كل جهدنا، ونشعر بالمرارة للنتيجة".

وبخسارته تجمد رصيد إسبانيول عند 40 نقطة في المركز التاسع، بينما صعد برشلونة مؤقتا لصدارة جدول الليجا برصيد 75 نقطة.

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