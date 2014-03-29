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الصين تؤكد أنها لن تسمح للفلبين بالاستيلاء على حيد ريناي

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الصين تؤكد أنها لن تسمح للفلبين بالاستيلاء على حيد ريناي الصين تؤكد أنها لن تسمح للفلبين بالاستيلاء على حيد ريناي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت أن الصين لن تسمح مطلقا للفلبين بالاستيلاء بأي شكل من الأشكال على حيد ريناي التابع لجزر نانشا الصينية.

وقال المتحدث الصيني هونغ لي – فى بيان له ردا على تحرك الفلبين بارسال سفينة امدادات إلى حيد ريناي مع وجود صحفيين على متنها في وقت سابق اليوم السبت – إن تحرك الفلبين يهدف إلى إثارة قضية بحر الصين الجنوبي من أجل خدمة محاولتها للاستيلاء غير القانوني على حيد ريناي.

وأضاف إنه لا يمكن أن يغير تحرك الفلبين حقيقة أن الصين تتمتع بالسيادة على جزر نانشا، من بينها حيد ريناي، كما لا يمكنه التأثير على تصميم الصين على حماية سيادتها الوطنية” ،، مؤكدا أن الصين لن تسمح للفلبين بتقويض إعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبي الذى وقعته الصين ودول الآسيان فى 2002.

أ ش أ

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