ألكانتارا مهدد بالغياب عن مونديال البرازيل للإصابة

تلقى فريق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم أنباء غير سعيدة بعد إصابة لاعبه تياجو ألكانتارا أثناء مواجهة هوفنهايم اليوم السبت.

وخرج اللاعب البرازيلي الأصلي الاسباني الجنسية من المباراة في الدقيقة 26 بعد تعرضه للإصابة ، وحسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية فإن اللاعب تعرض إلى تمزق جزئي في أربطة الركبة، وهي الإصابة التي ينتج عنها الغياب عادة لمدة شهر ، ولكن صحيفة سبورت الكاتلونية أكدت بأن الإصابة قد تصل إلى 3 شهور مما يعني غيابه عما تبقى من الموسم، وغيابه عن منتخب أسبانيا في كأس العالم أيضاً.

يذكر أن بايرن ميونخ حسم الدوري الألماني وكانت مباراته اليوم مجرد مواجهة احتفالية.

وكالات