“الصيادلة” تطالب بتحديد أعداد المقبولين بالكليات بما لايزيد عن 3 آلاف

طالبت نقابة الصيادلة في خطاب لها وزارة الصحة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإستصدار قرار بتحديد أعداد المقبولين بجميع كليات الصيدلة الحكومية منها والخاصة ، بما يتناسب والقدرة على استيعاب المجال الصحي في مصر لأعداد الخريجين وبما لا يزيد عن 3000 صيدلي على الأكثر.

وأكدت النقابة أن ذلك يأتي حرصا من النقابة على الارتقاء بمستوى خريج كلية الصيدلة بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة الصحية .

> وشددت النقابة في خطابها على خطورة ازدياد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة سيما الخاصة منها .

من جهة أخرى ، تعقد النقابة العامة للتمريض غدا الأحد جمعية عمومية عادية لمناقشة ميزانية النقابة عن العام المالي 2013 ، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام وأمين الصندوق .

أ ش أ