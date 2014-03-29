أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ سوهاج : 8 حالات وفاة نتيجة حريق مخزن الوقود

Google+ Print
محافظ سوهاج : 8 حالات وفاة نتيجة حريق مخزن الوقود محافظ سوهاج : 8 حالات وفاة نتيجة حريق مخزن الوقود

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

صرح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج لوكالة ONA أن عدد ضحايا الحريق الهائل الذي شب باحدي مخازن الوقود علي طريق أسوان القاهرة الزراعي بقرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج 7 حالات وفاة في مستشفي طهطا المركزي وحالة في مستشفي المراغة .

وبلغت حالات الإصابة التي وصلت المستشفيات 17 مصاب في مستشفي سوهاج العام و15 مصاب في مستشفي طهطا لم يتم تحديد مدي خطورة حالتهم بسبب كثرة عدد الحالات وتوافدها علي مستشفيات طهطا العام وسوهاج العام ومستشفي المراغة المركزي والمستشفي الجامعي .

وقام عتيق بتشكيل لجنه من مديرية والقوي العاملة والتفتيش بالمحافظة للكشف عن مدي قانونية المخزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ