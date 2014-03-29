محافظ سوهاج : 8 حالات وفاة نتيجة حريق مخزن الوقود

صرح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج لوكالة ONA أن عدد ضحايا الحريق الهائل الذي شب باحدي مخازن الوقود علي طريق أسوان القاهرة الزراعي بقرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج 7 حالات وفاة في مستشفي طهطا المركزي وحالة في مستشفي المراغة .

وبلغت حالات الإصابة التي وصلت المستشفيات 17 مصاب في مستشفي سوهاج العام و15 مصاب في مستشفي طهطا لم يتم تحديد مدي خطورة حالتهم بسبب كثرة عدد الحالات وتوافدها علي مستشفيات طهطا العام وسوهاج العام ومستشفي المراغة المركزي والمستشفي الجامعي .

وقام عتيق بتشكيل لجنه من مديرية التموين والقوي العاملة والتفتيش بالمحافظة للكشف عن مدي قانونية المخزن.