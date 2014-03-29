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قطع الكهرباء عن الغربية ساعة للاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض

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قطع الكهرباء عن الغربية ساعة للاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض قطع الكهرباء عن الغربية ساعة للاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض

أعلن المسئولين بديوان محافظة الغربية ، عن قطع التيار الكهربي عن المحافظة بالكامل ، لمدة ساعة  تبدأ من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء اليوم ، للإحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض ، وتأكيدا على الإهتمام بالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة حتى يتثنى لقطاع الكهرباء ، تحديد قيمة التحسن في أحمال الشبكات في هذه الساعة ، بعد خفض جزء من الأحمال.
> وطالب المسئولين بالمحافظة المواطنين ، بتدبير إحتياجاتهم فى هذه الساعة التى سيتم فيها إنقطاع الكهرباء

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