آرسنال ومان سيتي يكتفيان بتعادل أبقى تشيلسي على الصدارة

تقاسم ناديا آرسنال ومان سيتي نقاط المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن بهدف لكل فريق في إطار اللقاء الذي أقيم في ختام اليوم الأول لمباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزية الممتاز.

التعادل أبقى الوضع كما هو عليه على لائحة ترتيب البريميرليج حيث رفع السيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث ومعه مباراتين أقل من باقي الفرق، فيما استمر آرسنال في التأخر في المركز الرابع برصيد 64 نقطة مقلصًا الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط.

كما توقع الجميع سيطر الحذر على الدقائق الأولى من الشوط الأول ومرت أول ربع ساعة بدون أدنى خطورة على المرميين مع استحواذ نسبي على الكرة من قبل الضيوف.

ووسط هذا الركود تمكن النجم الإسباني “دافيد سيلفا” من كسر حاجز الصمت وسجل هدف التقدم للمان سيتي في الدقيقة 18 على إثر مجهود فردي مميز، حيث بدأ نجم فالنسيا السابق هجمة واخترق عمق دفاع آرسنال ثم مرر كرة إلى المهاجم دجيكو الذي صوب كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن وارتدت من جديد هدية للمجهتد سيلفا الذي وضعها في الشباك بسهولة.

حاول آرسنال الرد ولكن ردة فعل الفريق اللندني كانت هادئة بشكل استفز جماهير ملعب الإمارات التي أعلنت عن غضبها من قرار حكم اللقاء بإلغاء هدف للفرنسي “ماتيو فلاميني” بداعي التسلل الذي أثبتت الإعادات التلفزيونية صحة قرار حكم المباراة بشأنه لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي.

بداية شطر اللقاء الثاني كانت نارية من قبل فريق آرسنال بغية الوصول إلى هدف التعادل وهو هدف ظفر به الفريق المحلي في الدقيقة 53 عبر المجتهد “ماثيو فلاميني” الذي استغل مجموعة من التمريرات من لاعبي فريقه انتهت بتمريرة عرضية أرضية من الألماني بودلسكي حولها فلاميني بلمسة واحدة في شباك الحارس جو هارت.

دان الاستحواذ بعد هدف التعادل من جديد للسيتي الذي بدأ يشن الهجمة تلو الأخرى على مرمى الجانرز وفي الدقيقة 62 أطلق النجم البرازيلي “فيرناندينيو” قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس الطائر “ويجيتش تشيزني” وأبعد الكرة إلى خارج الملعب.

محاولات السيتي على مرمى آرسنال استمرت ولاحت فرصة قريبة للغاية في الدقيقة 76 أمام النجم العاجي “يايا توريه” الذي راوغ الحارس تشيزني وصوب كرة ارتطمت بالدفاع ثم ارتدت أمام البوسني دجيكو الذي طمع في الكرة وسدد باتجاه المرمى ولكن مدافعي الجانرز انقضوا على كرته وأبعدوها ليستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين.

الدقائق المتبقية من المباراة كانت سجال بين الفريقين دون خطورة كبيرة على المرمى حتى بعد خروج رأسي الحربة في الفريقين “جيرو ودجيكو” ونزول الثنائي “سانوجو ونيجريدو”، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف في كل شبكة.