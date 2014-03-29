مقتل وإصابة ثلاثة جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم السبت، بأن ثلاثة جنود سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق السريع في منطقة اليوسفية انفجرت مساء اليوم ، مستهدفة دورية تابعة للجيش العراقي ؛ مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح .

> وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي .

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل وإصابة خمسة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المعامل شرق بغداد ، كما قتل تاجر عقارات وأصيب 7 أشخاص بينهم عنصري صحوة في انفجارين منفصلين بعبوة لاصقة وأخرى ناسفة غرب بغداد.

أ ش أ