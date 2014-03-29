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السودان يمنح البحرين أراضي للاستثمار الزراعي بالولاية الشمالية

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السودان يمنح البحرين أراضي للاستثمار الزراعي بالولاية الشمالية السودان يمنح البحرين أراضي للاستثمار الزراعي بالولاية الشمالية

مصطفى عثمان اسماعيل

كشف وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، عن تخصيص بلاده لمساحة أرض مساحتها مائة ألف فدان “بالولاية الشمالية” صالحة للزراعة لدولة البحرين اكتملت كل إجراءاتها مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد توقيع اتفاقية بين البحرين والجهاز القومي للاستثمار بالسودان.

وبحث إسماعيل-خلال لقاءه اليوم السبت، مع وكيل وزارة الزراعة والثروة البحريني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة- العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وقدم وزير الاستثمار السوداني، لوكيل الزراعة البحريني،-الذي يزور الخرطوم حاليا-، عرضا حول الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجال القطاع الزراعي، داعيا المستثمرين البحرينيين للاستثمار في السودان، لما يتمتع به من موارد ضخمة.

من جانبه، ثمن خليفة، الجهود التي تبذلها حكومة السودان في تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مبديا رغبة بلاده في الاستثمار بالسودان خاصة في مشاريع الأمن الغذائي.

كما أشاد المسئول البحريني، بالميزات التي يتمتع بها السودان من حيث الموارد البكر، والأراضي الخصبة والمياه، الشيء الذي ساهم في جذب المستثمرين إليه.

أ ش أ

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