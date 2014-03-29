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رئيس الحكومة اللبنانية: الاعتداء على الجيش لن يؤثر في قرارنا بمحاربة الإرهاب

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رئيس الحكومة اللبنانية: الاعتداء على الجيش لن يؤثر في قرارنا بمحاربة الإرهاب رئيس الحكومة اللبنانية: الاعتداء على الجيش لن يؤثر في قرارنا بمحاربة الإرهاب

تمام سلام

استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في أطراف بلدة عرسال بشرق لبنان ، ووصفه بأنه “عمل ارهابي بغيض”، مؤكدا ان اعمالا من هذا النوع لن تؤثر في القرار السياسي الحاسم بمحاربة الارهاب وجميع اشكال الإخلال بالأمن.

وقال الرئيس سلام في تصريح له مساء اليوم” في الوقت الذي يتهيأ فيه الجيش اللبناني والقوى الأمنية لبدء تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها لفرض سلطة القانون في مناطق البقاع وشمال لبنان تعرض الجيش لعمل ارهابي بغيض في جرود عرسال، في حلقة جديدة من حلقات المسلسل الأسود الذي يهدف الى زعزعة الاستقرار في لبنان وضرب هيبة الدولة وقواها الشرعية”.

وأضاف الرئيس سلام “ان هذه الرسالة الواضحة لن تفتّ في عضد الجيش الذي كان وسيبقى عنوانا للعطاء والتضحية ، والذي يتمتع بكامل الدعم السياسي للقيام بواجبه في حماية أمن الوطن والمواطنين. كما ان مثل هذه الاعمال سوف تزيد الحكومة اصرارا على محاربة الارهاب وتمسكا بقرارها الحاسم بالتصدي لأي نوع من انواع الاخلال بالأمن وفرض سلطة القانون على جميع الأراضي اللبنانية”.

ووجه سلام التعازي لقيادة الجيش اللبناني ولعائلات الشهداء العسكريين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ودعا الى مضاعفة الجهود التي يقوم بها الجيش والاجهزة الأمنية لكشف المخططين لهذه الأعمال الإرهابية وجلبهم الى العدالة.

واتصل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي الذي أطلعه على تفاصيل العملية الارهابية.

أ ش أ

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