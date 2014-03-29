أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سلتا فيجو يسقط قاهر ريال مدريد

Google+ Print
سلتا فيجو يسقط قاهر ريال مدريد سلتا فيجو يسقط قاهر ريال مدريد

سيلتا فيجو

حقق سلتا فيجو فوزًا هامًا على ملعبه اليوم أمام سيفيليا بهدف دون رد في الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجاوز سلتا أحزان خسارته الاخيرة من برشلونة 0-3 في الجولة الماضية، ليهزم الزائر الأندلسي قاهر ريال مدريد في نفس الجولة 2-1.

وارتقى فريق المدرب لويس إنريكي بذلك الى المركز الـ11 مؤقتا بعد اقتناص النقطة 36.

في المقابل تجمد رصيد فريق المدرب أوناي إيمري عند 50 نقطة ليحتفظ بموقعه الخامس، بعد ان كان قد حقق رقما قياسيا في عدد انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى ستة في الليجا.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مانويل نوليتو من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث نقاط.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا