سلتا فيجو يسقط قاهر ريال مدريد

حقق سلتا فيجو فوزًا هامًا على ملعبه اليوم أمام سيفيليا بهدف دون رد في الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجاوز سلتا أحزان خسارته الاخيرة من برشلونة 0-3 في الجولة الماضية، ليهزم الزائر الأندلسي قاهر ريال مدريد في نفس الجولة 2-1.

وارتقى فريق المدرب لويس إنريكي بذلك الى المركز الـ11 مؤقتا بعد اقتناص النقطة 36.

في المقابل تجمد رصيد فريق المدرب أوناي إيمري عند 50 نقطة ليحتفظ بموقعه الخامس، بعد ان كان قد حقق رقما قياسيا في عدد انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى ستة في الليجا.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مانويل نوليتو من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث نقاط.

وكالات