ديمبسي يزور إسرائيل غدًا عقب انتقاد يعالون لسياسة واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية

كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية اليوم السبت، النقاب عن أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي سيقوم بزيارة إلى إسرائيل غدا الأحد ، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الذي أغضب واشنطن بانتقاده استراتيجياتها التي تنتهجها في منطقتي الشرق الأوسط وأوكرانيا .

وكان يعالون قد قال الأسبوع الماضي في جامعة تل أبيب تعليقا على الأزمة الأوكرانية ، إن ” الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ” ، كما اعتبر الاتفاقية المؤقتة مع إيران من جانب أوباما بمثابة ” تأجيل للمواجهة.. وتوريث للأزمة للرئيس المقبل، بإظهار حالة من الضعف “.. واصفا ذلك بمثابة هزيمة لأمريكا في صراع الحضارات .

وبعد أن أبدت واشنطن خيبة أملها من هذه التصريحات ، أصدر يعالون بياناً أبدى فيه أسفه عن أية إساءة ربما يكون قد تسبب فيها ، إلا أنه لم يقدم اعتذاراً رسمياً للولايات المتحدة .

أ ش أ