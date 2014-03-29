أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ديمبسي يزور إسرائيل غدًا عقب انتقاد يعالون لسياسة واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية

Google+ Print
ديمبسي يزور إسرائيل غدًا عقب انتقاد يعالون لسياسة واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية ديمبسي يزور إسرائيل غدًا عقب انتقاد يعالون لسياسة واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي

كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية اليوم السبت، النقاب عن أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي سيقوم بزيارة إلى إسرائيل غدا الأحد ، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الذي أغضب واشنطن بانتقاده استراتيجياتها التي تنتهجها في منطقتي الشرق الأوسط وأوكرانيا .

وكان يعالون قد قال الأسبوع الماضي في جامعة تل أبيب تعليقا على الأزمة الأوكرانية ، إن ” الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ” ، كما اعتبر الاتفاقية المؤقتة مع إيران من جانب أوباما بمثابة ” تأجيل للمواجهة.. وتوريث للأزمة للرئيس المقبل، بإظهار حالة من الضعف “.. واصفا ذلك بمثابة هزيمة لأمريكا في صراع الحضارات .

وبعد أن أبدت واشنطن خيبة أملها من هذه التصريحات ، أصدر يعالون بياناً أبدى فيه أسفه عن أية إساءة ربما يكون قد تسبب فيها ، إلا أنه لم يقدم اعتذاراً رسمياً للولايات المتحدة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا