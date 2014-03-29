تاتا مارتينو: من المؤسف أن يكون الحديث فقط عن التحكيم وليس كرة القدم

قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو إنه لم ير لمسة اليد التي احتسبت بسببها ركلة جزاء لصالح فريقه سجل منها مواطنه ليونيل ميسي هدف الفوز لفريقه الليلة في دربي كتالونيا أمام إسبانيول.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي اليوم عقب المباراة التي انتهت لصالح البرسا بهدف “كنت بعيدًا والرؤية بالنسبة لي لم تكن واضحة، ولكن أعتقد أنها كانت لمسة يد”.

وأضاف المدرب “من المؤسف أن يكون الحديث فقط عن التحكيم، وليس كرة القدم، هذا هو ما كنت أقوله في الأرجنتين وهنا أيضا، أنا متأكد من أن كل النقاش بعد المباراة لن يكون عن اللعب”.

وتابع المدير الفني “مبارايات الدربي لا تكون أبدا سهلة، ولكن لا بد من الفوز بها، دائما ما تكون مبارايات مغلقة، كان لقاءا صعبا وقويا، المنافس كان يعرف جيدا كيف يحطم سير المباراة، بسبب قوته في خط الوسط”.

وأشار مارتينو إلى أن ميسي “كان قلقا قبل نهاية الشوط الأول بسبب فشله في تسجيل فرصتين، على الرغم من أن وجوده في الملعب دائما ما يحل الأمور بنفس الطريقة”.

وعن وضع فريقه في الليجا التي أصبح يتصدرها بشكل مؤقت انتظارا لما ستؤول له مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الليلة قال “فزنا بالكلاسيكو وكنا في حاجة لمساعدة فريق آخر لتقليص الفارق أكثر، علينا ألا نكرر الأخطاء مجددا”.

وبعث مارتينو برسالة دعم لحارسه فيكتور فالديس الذي أبعدته الاصابة في الركبة عن الفريق لنهاية الموسم حيث أهدى الفوز له.

وكالات