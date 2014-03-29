أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تاتا مارتينو: من المؤسف أن يكون الحديث فقط عن التحكيم وليس كرة القدم

Google+ Print
تاتا مارتينو: من المؤسف أن يكون الحديث فقط عن التحكيم وليس كرة القدم تاتا مارتينو: من المؤسف أن يكون الحديث فقط عن التحكيم وليس كرة القدم

تاتا مارتينو

قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو إنه لم ير لمسة اليد التي احتسبت بسببها ركلة جزاء لصالح فريقه سجل منها مواطنه ليونيل ميسي هدف الفوز لفريقه الليلة في دربي كتالونيا أمام إسبانيول.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي اليوم عقب المباراة التي انتهت لصالح البرسا بهدف “كنت بعيدًا والرؤية بالنسبة لي لم تكن واضحة، ولكن أعتقد أنها كانت لمسة يد”.

وأضاف المدرب “من المؤسف أن يكون الحديث فقط عن التحكيم، وليس كرة القدم، هذا هو ما كنت أقوله في الأرجنتين وهنا أيضا، أنا متأكد من أن كل النقاش بعد المباراة لن يكون عن اللعب”.

وتابع المدير الفني “مبارايات الدربي لا تكون أبدا سهلة، ولكن لا بد من الفوز بها، دائما ما تكون مبارايات مغلقة، كان لقاءا صعبا وقويا، المنافس كان يعرف جيدا كيف يحطم سير المباراة، بسبب قوته في خط الوسط”.

وأشار مارتينو إلى أن ميسي “كان قلقا قبل نهاية الشوط الأول بسبب فشله في تسجيل فرصتين، على الرغم من أن وجوده في الملعب دائما ما يحل الأمور بنفس الطريقة”.

وعن وضع فريقه في الليجا التي أصبح يتصدرها بشكل مؤقت انتظارا لما ستؤول له مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الليلة قال “فزنا بالكلاسيكو وكنا في حاجة لمساعدة فريق آخر لتقليص الفارق أكثر، علينا ألا نكرر الأخطاء مجددا”.

وبعث مارتينو برسالة دعم لحارسه فيكتور فالديس الذي أبعدته الاصابة في الركبة عن الفريق لنهاية الموسم حيث أهدى الفوز له.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا