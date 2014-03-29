محمد يوسف يغادر الدفاع الجوي في حراسة الشرطة

غادر محمد يوسف المدير الفني للأهلي ملعب الدفاع الجوي في حراسة الشرطة عقب الهزيمة من أهلي بنغازي والخروج من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وخرج الأهلي من البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الأخيرين على يد أهلي بنغازي بالخسارة 4-2 في مجموع مباراتي دور الـ16، لكن تحول للعب في الكونفدرالية الإفريقية.

وشاهد مراسل FilGoal.com في ملعب الدفاع الجوي خروج يوسف في حراسة اثنين من ظباط الشرطة من الملعب وحتى حافلة الفريق.

ورفض يوسف وحراسة الشرطة إجراء المدير الفني للأهلي لأي لقاءات صحفية عقب اللقاء.

يذكر أن الجماهير غابت عن حضور اللقاء بقرار من وزارة الداخلية التي تمنع الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم في مصر مؤخرا.

وكان محمود طاهر رئيس الأهلي الجديد قد أكد لـFilGoal.com عقب المباراة بقاء يوسف مع الفريق وعدم رحيله بسبب الخروج من دوري الأبطال.