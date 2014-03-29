كدمة في الركبة لشديد قناوي

لم يخسر الأهلي من أهلي بنغازي مباراة السبت بين الفريقين فقط، ولكنه خسر أحمد شديد قناوي ظهيره الأيسر الذي أصيب خلال اللقاء.

وخرج الأهلي من البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الأخيرين على يد أهلي بنغازي بالخسارة 4-2 في مجموع مباراتي دور الـ16، لكن تحول للعب في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "إصابة شديد قناوي عبارة عن كدمة في الركبة".

وشارك شديد في الدقيقة 65 بديلا لسيد معوض.

وأوضح طبيب الأهلي أن المزيد من الفحوصات ستحدد فترة غياب اللاعب عن فريقه في الفترة المقبلة.

ويملك الأهلي في مركز الظهير الأيسر كل من سيد معوض وصبري رحيل.