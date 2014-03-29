عيد عبد الملك يشتبك لفظيا مع مراسل .. والعشري يتدخل

اشتبك أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب أهلي بنغازي مع مراسل إحدى القنوات الفضائية عقب لقاء فريقه مع الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وخرج الأهلي من البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الأخيرين على يد أهلي بنغازي بالخسارة 4-2 في مجموع مباراتي دور الـ16، لكن تحول للعب في الكونفدرالية الإفريقية.

عقب نهاية اللقاء ولدى خروج عيد من غرف خلع الملابس تشاجر لفظيا مع مراسل إحدى القنوات الفضائية وكادا أن يشتبكا بالأيدي.

وتدخل طارق العشري المدير الفني لأهلي بنغازي ليسحب أحمد عيد بعيدا وينهي الموقف.