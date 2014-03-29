بالفيديو .. مجهود صلاح لم يشفع لتشيلسي أمام كريستال بالاس

بات تشيلسي قريبا من خسارة صدارة الدوري الإنجليزي، عقب هزيمته أمام مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في الجولة 32 من المسابقة.

هدف المباراة أحرزه جون تيري بهدف من الخطأ في مرماه خلال الدقيقة 52، ليلجأ جوزيه مورينيو إلى محمد صلاح في الدقيقة 55 بدلا من فرانك لامبارد.

تشيلسي مازال في الصدارة برصيد 69 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث والمتبقي له مباراتين.

صلاح ساهم في زيادة الفعالية الهجومية لفريقه، وساهم في شن أكثر من هجمة على مرمى المنافس دون جدوى.

كما ظهر أصحاب الأرض بشكل خطير على تشيلسي وشنوا أكثر من هجمة أخطرها تصدى لها القائم الأيمن لبيتر تشيك.

شاهد الهدف