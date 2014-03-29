أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. مجهود صلاح لم يشفع لتشيلسي أمام كريستال بالاس

Google+ Print
بالفيديو .. مجهود صلاح لم يشفع لتشيلسي أمام كريستال بالاس بالفيديو .. مجهود صلاح لم يشفع لتشيلسي أمام كريستال بالاس

بات تشيلسي قريبا من خسارة صدارة الدوري الإنجليزي، عقب هزيمته أمام مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في الجولة 32 من المسابقة.

هدف المباراة أحرزه جون تيري بهدف من الخطأ في مرماه خلال الدقيقة 52، ليلجأ جوزيه مورينيو إلى محمد صلاح في الدقيقة 55 بدلا من فرانك لامبارد.

تشيلسي مازال في الصدارة برصيد 69 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث والمتبقي له مباراتين.

صلاح ساهم في زيادة الفعالية الهجومية لفريقه، وساهم في شن أكثر من هجمة على مرمى المنافس دون جدوى.

كما ظهر أصحاب الأرض بشكل خطير على تشيلسي وشنوا أكثر من هجمة أخطرها تصدى لها القائم الأيمن لبيتر تشيك.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!