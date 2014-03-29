بالفيديو .. ركلة جزاء جدلية تعيد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا

برشلونة، (إفي): حقق برشلونة اليوم فوزا صعبا على مضيفه إسبانيول بهدف في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل الفريق المنافسة على الدوري المحتدم.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا مؤقتا برصيد 75 نقطة، لينتظر ما ستسفر عنه مواجهة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو في إطار منافسات نفس الجولة اليوم.

بينما يتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 40 في المركز التاسع بجدول البطولة.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول إلا أن التعادل السلبي كان الحاسم في النهاية، بعدما أضاع البرازيلي نيمار دا سيلفا فرصتين سانحتين لتسجيل التقدم.

وفي الشوط الثاني ينجح برشلونة في الحصول على ركلة جزاء، بعد لمسة يد من المدافع خابي لوبيز (ق74) ينبري لها ميسي ويضعها في الشباك معلنا التقدم الكتالوني.

وبعدها تزداد الأمور تعقيدا على أصحاب الأرض، بعد طرد الحارس كيكو كاسيا، الذي لمس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء، ليكمل الفريق المباراة بدون حارس، ويتولى المدافع لوبيز هذه المهمة حتى نهاية المباراة.

شاهد ركلة الجزاء والهدف