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بالفيديو .. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم 3-3 بعد 19 انتصارا متتاليا

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بالفيديو .. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم 3-3 بعد 19 انتصارا متتاليا بالفيديو .. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم 3-3 بعد 19 انتصارا متتاليا

إفي - تعادل بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري الألماني، أمام ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

وحافظ بايرن بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ53 على التوالي في الدوري المحلي، ليواصل مسيرة سلفه يوب هاينكس.

وفي ملعب أليانز ارينا خاض الفريق البافاري مباراته للمرة الأولى بعدما ضمن اللقب حسابيا، لكنه رغم ذلك واصل حصد النقاط، بعدما تعادل بثلاثية.

تقدم الضيوف بهدف للفرنسي انطوني موديست في الدقيقة 23، قبل ان يدرك البيروفي كلاوديو بيتزارو التعادل في الدقيقة 31.

وعاد السويسري شيردان شاكيري ليسجل هدف التقدم للفريق البافاري في الدقيقة 34، قبل أن يضيف بيتزارو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 40.

ونجح سيد صالحوفيتش في العودة بهوفنهايم إلى المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 44، قبل أن يدرك البرازيلي روبرتو فيرمينو التعادل في الدقيقة 75.

وأصبح رصيد بايرن 78 نقطة في المركز الاول، مقابل 36 نقطة لهوفنهايم في المركز التاسع.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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