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"أصحاب المعاشات": طالبنا رئيس الوزراء بـتطبيق الحد الأدنى للأجور

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"أصحاب المعاشات": طالبنا رئيس الوزراء بـتطبيق الحد الأدنى للأجور "أصحاب المعاشات": طالبنا رئيس الوزراء بـتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه طرح بعض المقترحات التى تفيد أصحاب المعاشات وتعمل على أخذهم حقهم خلال الاجتماع الذى جمع أصحاب المعاشات برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بوجود البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.

وتابع الصباغ، لـ"اليوم السابع" أنه من بين مقترحات الاتحاد على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تطبيق الحد الأدنى للمعاشات والمعاش المبكر و"المعادل الحسابى" وتعديل المادة 18 وتسويات المعاش بنسبة 100% بدلا من 80% من متوسط الأجر، وعمل التدرج بزيادة 5.% عن كل سنة اشتراكا ومن أمضى 36 سنة بالوظيفة يأخذ 18%.

وأشار الصباغ، إلى أنه خلال الاجتماع التزمت وزيرة التضامن الاجتماعى بتسجيل الملاحظات دون إبداء رأيها طوال الاجتماع.

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