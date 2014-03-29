"التضامن" تعزل مجلس إدارة جمعية مستشارى محاكم الاستئناف

قررت وزارة التضامن الاجتماعى عزل مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف بسبب وجود مخالفات بالجمعية، وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عزل مجلس إدارة الجمعية جاء استنادا لنص المادة 42 لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002، لافتة إلى أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل طالب بإجراء تفتيش على الجمعية للنظر فى المخالفات المنسوبة إليها منذ عام 2009، وأن تقارير اللجان كشفت وجود مخالفات بالجمعية تستوجب عزل مجلس الإدارة.

وأضافت الوزيرة أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة ومستشارى مجلس الدولة قاموا بمراجعة تقارير لجان التفتيش على الجمعية، وأنه بعد التأكد من وجود المخالفات تم عزل مجلس الإدارة وتعيين مفوض، حتى انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، لافتة إلى أن قرار العزل يخص أعضاء مجلس الإدارة بحكم عملهم الاجتماعى وأنه ليس له علاقة بطبيعة عملهم كمستشارين، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة بشأن تعيين مفوض وتسليمه الجمعية وفقا للقانون.

وفيما يتعلق بخضوع أعضاء الجمعية للمسألة القانونية، خاصة أن عملهم كمستشارين، وأوضحت الوزيرة أن هذا من شأن المختصين بالقضاة وأن هذا القرار لا يؤثر على قرارات الجهة المعنية بالقضاة أو المختصة بشئونهم.