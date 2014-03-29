خالد البلشى: الصحفيون مستهدفون.. وحمايتهم من صميم عمل الشرطة

قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن شهادة أحلام صديقة "ميادة أشرف" شهيدة الصحافة اليوم أمام النقابة، أنه كان هناك تبادل إطلاق النيران بين الداخلية والإخوان وعندما كانوا يحاولون الهرب جاء الرصاص من ناحية الداخلية من خلفهم، مشيرًا إلى أن هناك عشرة صحفيين قتلوا منذ 25 يناير 2011 من بينهم الحسينى أبو ضيف وميادة وأحمد سمير ومصعب الشامى وحبيبة وأحمد محمود.

وأضاف "البلشى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" أنهم حاولوا التفكير فى ملبس مميز خاص للصحفيين حتى يتم حمايتهم ولكنهم اكتشفوا أن أغلب الصحفيين الذين يقتلون هم من المميزين لأنهم مستهدفون وأن حمايتهم من صميم عمل ودور الشرطة فى الميدان، موضحًا أننا أمام وضع يجب أن يتم وقفه فورًا لأنه من الممكن أن يتطور.