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أحمد عيد: إسقاط الأهلي رد اعتباري .. وفوز الزمالك يكمل فرحتي

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أحمد عيد: إسقاط الأهلي رد اعتباري .. وفوز الزمالك يكمل فرحتي أحمد عيد: إسقاط الأهلي رد اعتباري .. وفوز الزمالك يكمل فرحتي

أكد أحمد عيد عبد الملك جناح أهلي بنغازي على سعادته الغامرة بالفوز على الأهلي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن ذلك رد اعتباره لمن شكك في قدراته.

ولعب عيد عبد الملك المباراة كاملة أمام الأهلي وحصل على بطاقة صفراء قبل نهاية المواجهة.

وقال عبد الملك لـFilGoal.com يوم السبت: "الفوز رد على من شكك في قدراتي وأثبت أنني قادر على اللعب أمام أي فريق مهما كان سني".

وأضاف "لا يوجد من يساندني من الإعلام في ".

وتابع "أتمنى فوز الزمالك غدا حتى تكمل فرحتي، وسأتوجه الآن إلى مقر إقامة فريق الزمالك وأصافح اللاعبين وفرصة لمقابلة أحمد حسام ميدو (المدير الفني للأبيض)".

ويستضيف الزمالك نظيره نكانا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا والفوز بأي نتيجة يتأهل به لمجاورة أهلي بنغازي في دور المجموعات بعد انتهاء الذهاب بالتعادل السلبي.

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