ثلاثية ليبية تطيح بالأهلي خارج دوري الأبطال

ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من دور الـ16، عقب الخسارة أمام ضيفه أهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفشل الأهلي في التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

تقدم الأهلي عن طريق مدافعه محمد نجيب في الدقيقة 39 وتعادل عبد الرحمن العمامي في الدقيقة 40، قبل أن يعزز فرج عبد الحفيظ التقدم بهدف ثان في الدقيقة 52.

وقتل معتز المهدي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 58، وقلص عمرو جمال الفارق في الدقيقة 75 دون جدوى.

بتلك الخسارة ينتقل حامل لقب دوري الأبطال إلى بطولة كأس الكونفدرالية من دور الـ16.

الأهلي أضاع في الشوط الأول الكثير من الفرص خلال سعيه لتعويض خسارة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يهز نجيب الشباك مستغلا عرضية عبد الله السعيد.

ومن ضربة جزاء تسبب فيها حسام عاشور برعونة، تعادل العمامي للضيوف، منهيا الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، يطلق عبد الحفيظ تسديدة ماكرة اكتفى شريف إكرامي بمشاهدتها تهز شباكه معلنا تقدم فريق طارق العشري.

وعقب هدف التقدم بست دقائق، يعزز بطل ليبيا تقدمه بهدف ثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يفشل إكرامي في التصدي لها.

ومن عرضية متقنة من موسى يدان، يحول عمرو جمال الكرة برأسه داخل الشباك مقلصا الفارق دون التأثير على نتيجة المباراة.