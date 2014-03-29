رئيس الأهلي: محمد يوسف لن يرحل

قال محمود طاهر رئيس الأهلي الجديد إن محمد يوسف المدير الفني لفريق الكرة مستمر مع الفريق رغم خروج من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وخرج الأهلي من البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الأخيرين على يد أهلي بنغازي بالخسارة 4-2 في مجموع المباراتين، لكن تحول للعب في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال طاهر في تصريحات لـFilGoal.com عقب لقاء بنغازي: "يوسف باق مع الفريق ولن يرحل، فالأهلي لا يقوم بتغيير الجهاز الفني في منتصف الموسم".

وأضاف رئيس الأهلي في أول أيام توليه لمنصبه بعد الفوز في الانتخابات يوم الجمعة "الهزيمة كانت متوقعة ومنتظرة، فنحن نعلم أن مستوى الفريق ليس جيدا".

ويجتمع مجلس إدارة الأهلي الجديد مع الجهاز الفني وفريق الكرة للنقاش في محاولة الخروج من المرحلة الصعبة التي يمر بها الأهلي قبل استكمال مشواره في الدوري وبطولة الكنفدرالية الإفريقية.