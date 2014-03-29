أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عيسى المرزوق " أكسجيني" يطارد فتاة ويصدمها

Google+ Print
عيسى المرزوق " أكسجيني" يطارد فتاة ويصدمها عيسى المرزوق " أكسجيني" يطارد فتاة ويصدمها

يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان الكويتي عيسى المرزوق لتصوير أغنية جديدة بعنوان " أكسجيني" من كلمات أحمد المري ومن ألحان فايز السعيد وتوزيع عصام كمال وإخراج عبد الله لويس.

و قال المرزوق في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" الفكرة تعتمد على تجسيد مطاردة غرامية بين شاب "عيسى المرزوق" لفتاة بصحبة طفلة صغيرة ونستعرض أبرز الأماكن التي يلاحق فيها الشاب الفتاة والطفلة إلى أن تحدث المفاجأة في نهاية الكليب بأن يكشف الشاب عن إعجابه بالطفلة الصغيرة وليس الفتاة.

وحول الرؤية الإخراجية للأغنية أوضح نجم ستاراكاديمي " نعتمد على الفرجة والابهار من خلال الإستعانة بفرقة إستعراضية راقصة كما نبحث إمكانية التعاقد مع نجمة شابة تلعب دور الفتاة في الكليب بدلا من الإستعانة بموديل.

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي