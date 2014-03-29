عيسى المرزوق " أكسجيني" يطارد فتاة ويصدمها

يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان الكويتي عيسى المرزوق لتصوير أغنية جديدة بعنوان " أكسجيني" من كلمات أحمد المري ومن ألحان فايز السعيد وتوزيع عصام كمال وإخراج عبد الله لويس.

و قال المرزوق في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" الفكرة تعتمد على تجسيد مطاردة غرامية بين شاب "عيسى المرزوق" لفتاة بصحبة طفلة صغيرة ونستعرض أبرز الأماكن التي يلاحق فيها الشاب الفتاة والطفلة إلى أن تحدث المفاجأة في نهاية الكليب بأن يكشف الشاب عن إعجابه بالطفلة الصغيرة وليس الفتاة.

وحول الرؤية الإخراجية للأغنية أوضح نجم ستاراكاديمي " نعتمد على الفرجة والابهار من خلال الإستعانة بفرقة إستعراضية راقصة كما نبحث إمكانية التعاقد مع نجمة شابة تلعب دور الفتاة في الكليب بدلا من الإستعانة بموديل.

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