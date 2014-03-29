مباشر - الأهلي 1-3 أهلي بنغازي، طرد فتحي

في الدقيقة 57 يتقدم أهلي بنغازي من تسديدة قوية أطلقها فرج عبد الحفيظ، وفي الدقيقة 58 يعزز معتز مهدي تقدم بطل ليبيا بهدف.

الأهلي تقدم في الدقيقة 38 عن طريق محمد نجيب، ولكن من ركلة جزاء تسبب فيها حسام عاشور يتعادل أهلي بنغازي.

يحاول الاهلي خطف تذكرة التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حين يستضيف أهلي بنغازي يوم السبت.

ويحل أهلي بنغازي ضيفا على الأهلي في ذهاب دور الـ16 بعدما فاز عليه بهدف في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين لتعويض خسارة الذهاب بهدف نظيف والتأهل مباشرة لدور المجموعات.

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