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بالصور ..ختام بطولة العالم للبلياردو بفوز كودرون بالبطولة بالأقصر

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بالصور ..ختام بطولة العالم للبلياردو بفوز كودرون بالبطولة بالأقصر بالصور ..ختام بطولة العالم للبلياردو بفوز كودرون بالبطولة بالأقصر

 

اختتمت بطولة العالم للبلياردو ، التي نظمتها مؤسسة أخبار اليوم ، بفندق سونستا سان جورج بالأقصر ، فعالياتها اليوم السبت .

حيث فاز المصنف الأول على العالم البلجيكي فريدريك كودرون بكأس العالم للبليارد، على حساب السويدي بلومودان المصنف الثاني على العالم في البطولة.
> وحضر المباراة محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين ، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حاتم زكريا ، ورئيس الإتحاد الدولي للبليارد جان كلود ديبون ، ومدير عام مؤسسة أخبار اليوم خالد طه.
> وفى سياق شارك في البطولة 131 لاعبا ، يمثلون بلجيكا، السويد، اليونان، إيطاليا، هولندا، كوريا، فرنسا، تركيا، أسبانيا،فيتنام، فنزويلا، ألمانيا، البرتغال، الدنمارك، النمسا، التشيك ، بالإضافة إلى مشاركة 30 لاعباً مصريا.

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