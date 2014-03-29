بالصور ..ختام بطولة العالم للبلياردو بفوز كودرون بالبطولة بالأقصر

اختتمت بطولة العالم للبلياردو ، التي نظمتها مؤسسة أخبار اليوم ، بفندق سونستا سان جورج بالأقصر ، فعالياتها اليوم السبت .

حيث فاز المصنف الأول على العالم البلجيكي فريدريك كودرون بكأس العالم للبليارد، على حساب السويدي بلومودان المصنف الثاني على العالم في البطولة.

> وحضر المباراة محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين ، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حاتم زكريا ، ورئيس الإتحاد الدولي للبليارد جان كلود ديبون ، ومدير عام مؤسسة أخبار اليوم خالد طه.

> وفى سياق شارك في البطولة 131 لاعبا ، يمثلون بلجيكا، السويد، اليونان، إيطاليا، هولندا، كوريا، فرنسا، تركيا، أسبانيا،فيتنام، فنزويلا، ألمانيا، البرتغال، الدنمارك، النمسا، التشيك ، بالإضافة إلى مشاركة 30 لاعباً مصريا.