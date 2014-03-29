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وصول جثامين الصيادين المتوفين السته غدا إلى ميناء برانيس بالبحر الأحمر

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وصول جثامين الصيادين المتوفين السته غدا إلى ميناء برانيس بالبحر الأحمر وصول جثامين الصيادين المتوفين السته غدا إلى ميناء برانيس بالبحر الأحمر

قال بكري أبو الحسن ، شيخ الصيادين بالسويس ، أن مركب الصيد ” الحبيبه مكه ” التى تقل جثامين الصيادين السته ، سيصلوا جميعا لميناء برانيس بالبحر الأحمر مساء غدا الأحد ، تمهيدا لنقلهم مرورا بالسويس ، ودفنهم بمدافن أسرهم بالمطريه ، وذالك  بعد إنتهاء إجراءات التحقيق بمعرفه النيابه العامه ، بمدينه القصير.

وأشار شيخ الصيادين ، عبر بيان إعلامي ، أن عدم الإستجابه السريعه لإثتغاثه المركب ” الحبيبه مكه ” التى كانت تسرح بالمياه الإقليمية ،  بالقرب من من قبل المركب القريبة وقوات تأمين المياه الإقليمية ، أدى الى زياده عدد الوفيات الى 6 صيادين،  موضحا بأن الأربعه الناجون ، كان نتيجه الإسعافات الأوليه التى قام بها باقى أفراد طاقم المركب.

حيث شهدت إحدى مراكب الصيد أثناء سيرها بالمياه الإقليمية ، بالقرب من السعودية، تسربًا فى غاز الثلاجات الكبيرة الخاصة بالسمك، وأثناء نزول الصيادين لمحاولة إيقاف هذا التسريب ، أصيب 10 صيادين ، فتمكن صيادون فى مراكب قريبة من المركب المصابة بالتسريب من إنقاذ 4 صيادين وتوفى 6.

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