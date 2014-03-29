النائب العام يحفظ بلاغ وزير العدل السابق ضد الزميل "إبراهيم قاسم"

قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، ضد الزميل إبراهيم قاسم، رئيس وحدة الشئون القضائية بجريدة "اليوم السابع"، الذى اتهمه فيه بالسب والقذف عن طريق النشر.

وذكر وزير العدل فى بلاغه، أن الصحفى إبراهيم قاسم نشر خبرا تضمن تصريحات للمستشار مصطفى أبو زيد، مساعد وزير العدل الأسبق لشئون المكتب الفنى، وأخرى للمستشار محمود محيى الدين مساعد وزير العدل الأسبق للتفتيش القضائى، أكدا خلالها أن تركهما العمل بالوزارة جاء لأنهما لا يريدان العمل مع "وزير قادم على ظهر دبابة" بحسب وصفهما.

وأضاف البلاغ، أن تلك التصريحات تتضمن سبًا وقذفًا لشخص المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، الأمر الذى يستدعى المساءلة القانونية للصحفى، إلا أن النائب العام قرر حفظ التحقيقات فى البلاغات لعدم وجود سبب لإقامة دعوى ضد الزميل إبراهيم قاسم.