الصيادلة: محضر يتهم رئيس قسم الجلدية بمعهد الكبد بالتعدى على المضربين

قال الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، إن رئيس قسم الجلدية بمعهد الكبد د.نبيل عبد الحميد، قام بالاعتداء على الصيدلى مصطفى محمد وضربه، والتهجم لفظيًا على الصيدلانية شيماء سيد واقتحام صيدلية المعهد العاملين بسبب التزامهم بقرار الجمعية العمومية بالإضراب عن العمل.

وأضاف أمين عام نقابة الصيادلة فى تصريحات صحفية اليوم أن الصيادلة توجهوا إلى قسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة إلا أنهم فوجئوا بأن رئيس قسم الجلدية بالمعهد حرر محضرًا كيديًا ضدهم لتنفيذ قرار الجمعية بالإضراب، وتم عرضهم على النيابة، وحضر معهم التحقيقات المستشار القانونى للنقابة وتم إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.

وتابع زين العابدين: "قام الصيادلة بتحرير محضر اتهموا فيه د.نبيل عبد الحميد بالاعتداء على موظف عام بمقر عمله وكسر الإضراب الذى يكفله الدستور والقانون وتم تحويله للنيابة.

وأشار إلى أنه جار تفعيل هذه الاتهامات وستتولى الشئون القانونية بالنقابة متابعة القضية.

وأكد أن النقابة لن تسمح بأن يتضرر أى صيدلى من تنفيذه للإضراب، وستقوم النقابة بحماية أعضائها.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصيادلة المضربين، وسيتم تقديم شكوى لنقابة الأطباء لاتخاذ اللازم وتحويل المتعسفين لهيئة التأديب، كما سيتم رفع شكوى لوزير الصحة د.عادل العدوى ومطالبته بتنفيذ وعده والتدخل لمنع وقوع أى ضرر على الصيادلة المضربين.