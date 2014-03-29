"البيئة": منحة لا ترد من ألمانيا لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إنه تم تقديم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والأعمال العام من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخاص الصناعى "المشروع المشترك بين الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع".

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنحة أيضا لمشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج أو معالجة نهاية الخط ومشروعات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، حيث يقدم المشروع 20% منحة لا ترد للصناعات الكبرى من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئى و30% منحة لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة أنه بلغ عدد الشركات بالمشروع 91 شركة بينهم 30 شركة كبرى، 61 شركة صغيرة ومتوسطة، و11 شركة قطاع أعمال عام، و80 قطاعا خاصا، مضيفة أن المشروع يمول عدة أنشطة للتوافق البيئى فى مجال الحد من ملوثات الهواء ومعالجة مياه الصرف الصناعى فى الدلتا والصعيد مثل مصانع توصيل الغاز لمصانع الطوب، حيث تم تمويل 17 مصنع طوب طفلى بمصانع الطوب بالمحمودية ضمن مشروع استبدال الوقود المستخدم داخل الفرن من المازوت إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تنفيذ الشبكة الداخلية والخارجية، وذلك عن طريق مد وصلات خارجية وداخلية وتغيير الولاعات الحالية للفرن كما قام المشروع بتقليل 20406 أطنان / سنة من أحمال التلوث لثانى أكسيد الكبريت و 45372 طنا / سنة لأول أكسيد الكربون بالإضافة إلى 4218 طنا / سنة للأتربة المستنشقة.