بالصور.. مركز شباب الجزيرة ينظم حفلات لتكريم الأمهات المثاليات

أقام مركز شباب الجزيرة احتفالية بعيد الأم من أجل إدخال السعادة لروّاد المركز، وتم تكريم 85 أما مثالية، بالإضافة إلى ثلاث أمهات التى تم اختيارهن من خلال لجنة من الشئون الاجتماعية.

وقال مدير المركز شريف منصور إن كورال الطلائع والشباب والفنون الشعبية شارك بالاحتفال، وقام بتوزيع الجوائز على أعضاء مجلس الإدارة (شريف عبد الرحيم - عماد الشناونى - إبراهيم يوسف) بحضور الفنانين ندى بسيونى وأحمد رفعت، والمستشارة أمانى هولا، وحسن عبد المجيد الذى قدم عددا من الفقرات الغنائية له.

فيما تغيب عدد من النجوم، على رأسهم كلا من الفنان فاروق الفيشاوى، والفنان محمود حميدة، والفنانة عفاف شعيب، والفنانة إيناس عز الدين وزوجها المطرب أحمد العيسوى.



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