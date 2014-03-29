"اليوم السابع": التصويت فى الرئاسة 29 و30 مايو

تحت عنوان "رجال حول المشير"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً ملفاً خاصاً، عن أبرز كوادر حملة المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، وفريق برنامجه الانتخابى، وتاريخ كل منهم، ورؤيته للنهوض بمصر.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" كواليس محاكمة المتهمين بإلقاء صبية سيدى جابر، والتى انتهت بإحالة 2 منهم لفضيلة المفتى، إضافة إلى إعلان اللجنة العليا فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الأحد المقبل، وبدء التصويت فى 29 و30 مايو، على أن تعلن نتيجة الانتخابات 5 يونيو.

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