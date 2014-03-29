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البدرى فرغلى: محلب وعد باسترجاع حق أصحاب المعاشات خلال 30 يوما

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البدرى فرغلى: محلب وعد باسترجاع حق أصحاب المعاشات خلال 30 يوما البدرى فرغلى: محلب وعد باسترجاع حق أصحاب المعاشات خلال 30 يوما

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه تحدث فى لقائه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم، عن أموال التأمينات وكيف تمت السيطرة عليها لأسباب سياسية وابتزاز المسئولين، وطالبنا بضرورة الحصول على مستحقاتنا المالية التى قام كبار المسئولين بالدولة بالاستيلاء عليها.

وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كان رجلاً متفتحاً وتقبل كلامنا العنيف عن حقوقنا، وذلك خلال الاجتماع الذى ضمه ورئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى.

وأكد البدررى، أنه طالب محلب بالحد الأدنى للمعاشات وصرف علاوة لمن فوق الحد الأدنى وإلغاء المادة 165 وتعديل كافة المواد التى تأخذ من حق المواطن صاحب المعاش، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء طالب وزيرة التضامن بعقد اجتماع مع وزير المالية يوم الاثنين القادم لتحديد القيمة المالية والتكاليف واستعادة أموال أصحاب المعاشات إليهم، وطلب من أصحاب المعاشات مهلة 30 يوما حتى تتخذ كافة الإجراءات لاسترجاع حقوق أصحاب المعاشات.
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