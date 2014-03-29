نجيب جبرائيل: شهود أكدوا تلقى مارى 15 طعنة والتمثيل بجثتها فى عين شمس

قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن تقرير الطب الشرعى الذى صدر بشأن وفاة مارى سامح، فى اشتباكات عين شمس، عليه بعض التحفظات، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقريرا شاملا ووافيا أكثر من ذلك.

وأوضح "جبرائيل" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية جيهان منصور، على قناة التحرير، أن شهود عيان أكدوا تلقى "مارى" 15 طعنة، وتم التمثيل بجثتها، لافتاً إلى أن التقرير ذكر أن هناك رصاصة فى الصدر ولم يوضح المسافة التى أطلقت منها، وما إذا كان أطلق عليها الرصاص وهى داخل سيارتها أم تم جذبها للخارج بعد اكتشاف هويتها الدينية حسبما ذكر.