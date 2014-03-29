غداً.. "الصحفيين الإلكترونيين" تنظم مؤتمرا حول مقتل ميادة أشرف

تعقد نقابة الصحفيين الإلكترونيين، ظهر غد الأحد، مؤتمراً لعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين، بقاعة المؤتمرات فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وذلك لاتخاذ موقف بشأن استهداف الصحفية ميادة أشرف.

وقالت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، فى بيان لها اليوم السبت "لا أمل فى استعادة حقوقنا وحماية أنفسنا سوى بالتكتل والدفاع عن مصالحنا وسلامتنا وأمننا بأنفسنا، نحتاج إلى خطوات جادة وصارمة من أجل إيقاف نزيف دماء زملائنا، وإلا فالدور علينا فرداً فرداً".

وأكدت النقابة أن الصحفيين والإعلاميين ضحية الدولة والمؤسسات التى يعملون بها، بالإضافة إلى أنصار هذا الفصيل السياسى أو ذاك، رغم أنهم يؤدون مهمتهم الصحفية وواجبهم المهنى، مشيرة إلى أن شباب الصحفيين أصبحوا فى مرمى نيران كل الأطراف، وشددت النقابة على أن توصياتها ستكون أكثر قوة ولن يكون الصحفيين من خلالها رد فعل، بل سيكونون هم الفعل، مختتمة البيان "نفد صبرنا، دماؤنا ليست رخيصة، انتظروا رداً حاسماً".