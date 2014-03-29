حملة دعم حمدين صباحي تنظم سلسلة بشرية بالأقصر

نظمت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي المرشح الرئاسى المحتمل لرئاسة الجمهورية بالأقصر، أول فعالية لها بمدينة الأقصر عصر اليوم ، وذلك في إطار تنظيم الحملة المركزية فعالية موحدة على مستوى الجمهورية.

وبدأت الفعالية في تمام الساعة الخامسة بميدان سيدي أبو الحجاج أمام معبد الأقصر وسط المحافظة، بحضور أعضاء الحملة بالأقصر من خلال تنظيم سلسلة بشرية لتعريف أهالي المحافظة بالمرشح ومشواره النضالي والسياسي, وقام المشاركين برفع صور حمدين خلال الوقفة وسط تواجد أعداد من الصحفيين والأهالي حول الفعالية التي تستمر حتى الآن .

وشارك في الوقفة أعضاء الهيكل التنظيمي للحملة الرسمية دعم حمدين صباحي رئيسًا للجمهورية بالأقصر وعدد من مؤيدينه بالمحافظة.