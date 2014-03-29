مؤتمر لمناقشة مشكلات الاستثمار بمطروح بحضور المحافظ والمستثمرين

عقد اليوم السبت المؤتمر العام للاستثمار بمطروح والساحل الشمالي لمناقشة معوقات الاستثمار بقاعة المؤتمرات بفندق منتجع “ألماظه باي” بالكيلو 35 شرق مدينة مرسى مطروح وهو المؤتمر الذي دعا إليه محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي لدفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين لإنهاء العمل بمشروعاتهم وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات القائمة.

وشارك في المؤتمر شوقي مهني، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية والدكتور صالح قويسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالساحل الشمالي ومطروح وبحضور عدد من مستثمري وأعضاء جمعية رجال الأعمال بمطروح وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة .

قال شوقي مهني، عضو غرفة المنشآت حول أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الفنادق بمطروح وأهمها أزمة المياه والكهرباء ، موضحًا أن قرار وزارة الإسكان بضرورة إنشاء محطات تحلية داخل القرى السياحية بمطروح حتى 30 يونيوالقادم يعد عبئا في التوقيت الحالي على المستثمر نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعض المستثمرين المتأثرين بالظروف السياسية بالدولة الآن نظرًا لمحاسبته بعد التاريخ المذكور بسعر10 جنيهات بدلا من 240 قرش وهو السعر الحالي لكل م3 من مياه الشرب وطالب إرجاء هذا القرار بعد استقرار الوضع الحالي.

كما عرض “مهني” مشكلة قرار إغلاق مطار مطروح المدني من شهر مارس ولمدة 6 شهور لرفع كفاءة المطار والذي تم إرجاؤه مؤقتًا نظرًا لتزامن التوقيت مع موسم السياحة بالمحافظة .