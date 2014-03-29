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نبيه وعبد الستار يُتابعان لقاء الأهلي وأهلي بنغازي من مقصورة “الدفاع الجوي”

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نبيه وعبد الستار يُتابعان لقاء الأهلي وأهلي بنغازي من مقصورة “الدفاع الجوي” نبيه وعبد الستار يُتابعان لقاء الأهلي وأهلي بنغازي من مقصورة “الدفاع الجوي”

أسامة نبيه

حرص أسامة نبيه وعبد الستار صبري مُدربي مُنتخب مصري الوطني على حضور لقاء الأهلي المصري وأهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الدفاع الجوي.

وقال نبيه في تصريحات خاصة لـ “ONA” أنه يأمل أن تستقر الأندية وذلك بعد اجراء انتخابات الأهلي والزمالك بالأمس وتعيين مجالس إدارات جديدة، مما سيعود بالنفع على فريق الكرة بالناديين الذين يتكون منهم القوام الأساسي للمُنتخب الوطني.

يُذكر أن الأهلي بحاجة للفوز بفارق أكثر من هدف حتى يستطيع العبور لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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