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وصول القيادي الاخواني “القابوطي” من الكويت .. وأمن المطار يتسلمه من الانتربول

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وصول القيادي الاخواني “القابوطي” من الكويت .. وأمن المطار يتسلمه من الانتربول وصول القيادي الاخواني “القابوطي” من الكويت .. وأمن المطار يتسلمه من الانتربول

المستشار هشام بركات النائب العام

أكد مصدر أمنى رفيع المستوي بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت إن القيادي الاخواني “محمد القابوطى” الهارب في الكويت تم اعادته اليوم الي القاهرة علي الطائرة المصرية القادمة من الكويت وسط حراسة امنية من رجال الانتربول , وذلك عقب القار القبض عليه اثناء اقامته بالكويت .

أضاف المصدر أن البعثة تم استرداد القابوطي المتهم بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية هناك على إعادته لمصر , وأشار المصدر إلى أنه تمت إعادته وبصحبته متهم آخر مطلوب فى قضايا جنائية وليس من بين قيادات جماعة الإخوان الهاربين , وقال تم انهاء اجراءات خروج القابوطي من المطار خلال دقائق دون ان يشعر به اي احد من الركاب او العاملين بالمطار وتم تسليمه الي الانتربول للتحقيق معه في الجرائم المنسوبه اليه

وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أعلن أنه تلقى إخطارًا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” يفيد بإلقاء القبض على القياديين الهاربين بجماعة الإخوان الإرهابية ، حيث تم إلقاء القبض على القيادى أكرم الشاعر داخل أراضى المملكة العربية ، وضبط القيادى محمد القابوطى داخل أراضى دولة الكويت , تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، لقيامهما بالتحريض على أحداث العنف والإرهاب التى وقعت فى محافظة بورسعيد ، وتم خلالها اقتحام قسم شرطة العرب، وقتل وأصيب على إثرها 67 مواطنا .

وتمثلت الأسباب فى صدور قرار من النائب العام المستشار هشام بركات بضبطهما وإحضارهما، على ذمة القضية رقم 367 لـسنة 2014 جنايات العرب المقيدة برقم 37 لـسنة 2014 جنايات كلى بورسعيد، لاتهامهما بالتحريض على أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بورسعيد، فى 16 أغسطس الماضى ، بعد يومين من فض اعتصامى “رابعة” و”النهضة” .

 

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