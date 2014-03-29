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ضبط “عظمة الذراع الأيمن” للقديس “الارشيدياكون” مع استرالي بالمطار

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ضبط “عظمة الذراع الأيمن” للقديس “الارشيدياكون” مع استرالي بالمطار ضبط “عظمة الذراع الأيمن” للقديس “الارشيدياكون” مع استرالي بالمطار

مطار القاهرة

 ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت عظمة الذراع الأيمن  للقديس الارشيدياكون حبيب جرجس مع راكب أسترالي من أصل مصري حاول السفر بها الى استراليا عن طريق ابو ظبي .

ذكر مصدر امني مسئول بمطار القاهرة الدولي انه اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب طائرة الاتحاد المتجهه الى ابو ظبي , اشتبه الشرطي المعين على جهاز كشف الحقائب فى حقيبه “قس” أسترالي من أصل مصري ويعمل اسقف للاقباط الأرثوذكس وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على صندوق خشبي وبفتحه تبين وجود عظمة الذراع الأيمن  للقديس الارشيدياكون حبيب جرجس .

 وأضاف المصدر الأمني ان المطار رفض سفر العظمة لعدم الحصول على الموافقات الازمه لمغادرتهم البلاد ، وقام القس بتركها لأحد المودعين  له بالمطار حتى يحصل على الموافقات اللازمة لنقلها الى الخارج .

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