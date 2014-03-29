روحاني: إيران بدأت نهجًا جديدًا لسیاستها الخارجیة

أعلن الرئیس الإيراني حسن روحانی الیوم السبت أن حكومته بدأت تحرکا جدیدا فی مجال الاقتصاد والثقافة والسیاسة الخارجیة.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية عن روحاني – خلال استقباله عددا من الوزراء والمدراء العامین للأجهزة التنفیذیة بمناسبة عید النیروز – قوله إن تحرکا جیدا وسریعا بدأ علی صعید السیاسیة الخارجیة لإيران.. مؤكدا أن بلاده اتخذت خطوات صحیحة في هذا المجال.. ولافتا إلی قيام العدید من الوفود السیاسیة والاقتصادیة بزيارة إیران وحرصهم علی لقاء المسؤولین الإیرانیین خارج البلاد.

> وشرح الرئیس روحانی الخطوات التی اتخذتها حكومته لمعالجة المشاکل الاقتصادیة وتحسین الوضع الاقتصادی فی البلاد، مشیرًا إلی أنه سیتم خفض نسبه التضخم خلال العالم الإیرانی الحالی (الذي بدأ في 21 مارس الجاري)، فی ظل الازدهار الاقتصادی والتعامل الجاد مع العالم.

أ ش أ