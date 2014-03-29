البابا تواضروس يغيب عن تشييع جثمان والدته وسط تشديدات أمنية بالدقهلية

شيع الألاف من أهالي قرية دميانة التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جثمان سامية نسيم إسطفانوس والدة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة المرقسية عقب وصول الجثمان من الاسكندرية .

وأدى مراسم صلاة الجنازة عليها الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ، والذى قال فى كلمتة أن البابا إنابة للصلاة على والدتة بعد أن تغيب البابا تواضرس عن مراسم دفن الجثمان كما شارك فى الصلاة على الجثمان الأنبا داوود أسقف المنصورة وضواحيها حيث تم دفن الجثمان بمدافن الأسرة في منطقة بلقاس بمحافظة الدقهلية فى منطقة دير القديسة دميانة .

وحضر تشييع الجثمان الألاف من أبناء قرية دميانة ومحافظة الدقهلية والقيادات الشعبية والتنفيذية مع تغيب اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية والذى كان من المقرر حضورة أثناء مراسم التشييع مع تواجد العديد من القيادات الأمنية بالمحافظة .

وكثفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تواجدهاعلى نطاق واسع بالمحافظة مع نشر التعزيزات الأمنية بمدينة بلقاس ، حيث وصل جثمان “سامية نسيم اصطفانوس” والدة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الدقهلية والتى قد وافتها المنية أمس بمستشفى القديسين بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية وذلك عقب صراع طويل مع المرض.